Globo divulga 1ª chamada da nova reprise de 'Alma Gêmea'

"Alma Gêmea" retorna no dia 29 de abril. A trama irá substituir "Paraíso Tropical" na faixa Vale a Pena Ver de Novo.

Essa será a segunda reprise da novela na tv aberta. A primeira reexibição aconteceu em 2009. No ano de 2022, "Alma Gêmea" também foi exibida no Viva, canal por assinatura do Grupo Globo.

A história tem como protagonistas Serena (Priscila Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis). A trama fala sobre o amor eterno de um homem e uma mulher tragicamente separados e que, cerca de 20 anos depois, voltam a se encontrar quando ela reencarna em um novo corpo.