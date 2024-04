Traição inesperada e reviravolta: quem matou Taís em 'Paraíso Tropical'?

A traição de Olavo

Olavo revela que matou Taís por ela ter descoberto que Ivan (Bruno Gagliasso) era filho biológico de Antenor. Depois da gêmea, Olavo pretendia assassinar todos os outros no caminho e ficar com a herança do executivo toda para si.

No último capítulo, o público poderá assistir às cenas em que Olavo serve uma bebida batizada para Taís. Ele pede ajuda dela para matar Marion (Vera Holtz) e Antenor em troca de 30% da herança do ricaço.

Taís tenta dar a volta por cima e pede 40% de toda a fortuna, o que Olavo finge aceitar. No entanto, a personagem desmaia, o vilão a leva para a cozinha e deixa o gás do fogão ligado.

Olavo também tem um desfecho trágico. Durante uma briga com Ivan, os dois trocam tiros e morrem na hora. "Paraíso Tropical" deve chegar ao fim no dia 10 de maio. No dia 29, a trama divide o horário com sua sucessora, "Alma Gêmea".