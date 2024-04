Paraíso Tropical: confira os resumos dos capítulos desta semana (15 a 19/4)

Falta pouco para a reprise de 'Paraíso Tropical' no 'Vale a Pena Ver de Novo' entrar na reta final. Confira a seguir os resumos dos capítulos desta semana.

Segunda-feira, 15 de abril

Antenor chega ao escritório de Olavo e o tira de lá, para que Amyr possa vasculhar o computador. Amyr não encontra nada. Daniel quer pegar o notebook de Olavo na casa dele. Taís planeja sequestrar Zé Luis pra ficar com o dinheiro de Paula. Antenor desabafa com Lucia sobre seu desejo de ter um filho com ela. Mateus fecha um contrato para seu blog. Cassio o auxilia. Fingindo ser Paula, Taís pega Zé Luis no albergue. Lucia e Hermínia procuram Zé Luis. Taís ameaça Zé Luis e pede resgate a Paula. O menino consegue se desvencilhar e Taís foge com Ivan. Olavo pensa em Bebel, com saudades. Antenor se emociona no batizado do filho de Ana Luisa. Os dois lembram do filho. Bebel vai até o hotel falar com Olavo. Bebel vai pedir trabalho para Jader, mas pede que seja um cliente de luxo. Ele ironiza, mas finge que vai ajudá-la. Vidal segue Taís e descobre onde ela está morando. Ele liga para Paula e avisa que a irmã está em um hotel na Lapa. Olavo depõe na delegacia e diz que não desconfiava de que havia internado a Paula. Paula invade o quarto de Taís.

Terça-feira, 16 de abril

Paula briga com Taís. Ivan aparece e dá uma pancada forte na cabeça de Paula, que desmaia. Taís e Ivan fogem. A polícia invade o esconderijo de Taís e encontra Paula desacordada. Marion recebe intimação para depor. Lucia percebe que Antenor está angustiado e quer saber o porquê. Ele esbraveja contra Taís. Lucia estranha a reação do marido. O celular de Antenor toca e Lucia vê o nome de Taís no visor. Marion conta para Olavo que Ivan e Taís são amantes. Lucia pergunta para Antenor como ele conheceu Taís.· Ivan vende o taxi e conta para Taís que deixou o dinheiro da venda no fundo falso do armário do seu apartamento. Olavo quer o táxi de volta e Ivan diz que vendeu.· Furioso, Olavo diz que já ficou com Taís e os dois têm uma briga feia. Ivan foge do hotel e passa pela porta de saída bem na hora que o carro novo de Olavo está chegando. Ivan, então, entra no carro e sai. Ivan exige saber se Taís transou com Olavo. Taís invade o carro de Antenor. Ela exige um milhão de dólares pelo silêncio. Olavo pede para Jader dar uma surra em Ivan. Taís deixa um recado para Ivan dizendo que o ama e que conseguiu o dinheiro. Ela ainda diz que vai passar na casa da Paula para pegar o passaporte. Taís não consegue abrir o cofre, a campainha toca e ela se surpreende.· Daniel deixa Paula no supermercado e volta para casa sozinho. Ele encontra Taís morta no chão com a casa fedendo a gás. Daniel liga para o delegado e avisa que Taís se suicidou.· Marion chega em casa bem abalada. Antenor volta para casa apressado e guardando uma maleta. Heloisa chora na porta do frigideira. Ivan volta para o esconderijo arrasado. Daniel conta para Paula que Taís se matou.