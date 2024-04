BBB 24: Davi, Isabelle e Matteus são os finalistas da edição

No BBB, "Cunhã" conseguiu fazer amizades com diferentes grupos e não travou nenhum embate significativo, embora tenha participado de um desentendimento com Lucas e MC Bin Laden. Perto da reta final do programa, a sister ficou mais próxima do grupo Fadas. Seu maior aliado dentro do jogo sempre foi Davi, embora os dois não falassem muito sobre o jogo de cada um.

Com poucas movimentações em termos de jogo, Isabelle chegou a ganhar uma prova do Líder em dupla com Beatriz, mas deixou a amiga ficar com a liderança, levando R$ 40 mil para casa.

Não ganhou nenhuma prova do Anjo e enfrentou a berlinda seis vezes, inclusive ao lado de Davi. Na reta final do programa, engatou um breve romance com Matteus.

BBB 24: Isabelle em noite de eliminação Imagem: Reprodução/Globoplay

Matteus

Matteus entrou no BBB como estudante de engenharia agrícola, natural de Alegrete (RS). Ele se descreveu, na sua introdução, como um homem "de bom coração e sensível", o que provou ser durante os momentos mais emotivos do reailty.