Davi relembra trajetória no BBB: 'Sofri pra caramba, desde o primeiro dia'

Em conversa com Isabelle no BBB 24 (Globo), Davi — o primeiro finalista da edição — relembrou a sua trajetória no programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, Isabelle parabenizou o amigo e disse que ele merece estar na final — o brother respondeu: "Sofri pra caramba. Desde o primeiro dia estou sofrendo."