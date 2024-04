Alane chora muito e se bate ao sair do BBB 24: 'Quero sumir'

Alane: "Eu sou péssima! Eu sou horrível! Eu sou a pior pessoa do mundo! Desculpa qualquer coisa. Eu estou mal de verdade. Minha mãe tá com muita raiva de mim! Eu só quero sumir."

Tadeu a consolou ao recebê-la do lado de fora da casa.

Tadeu: "Só não estou feliz porque você falou coisas ali que eu não quero ouvir jamais. Tristeza é normal, mas vergonha, jamais. Seus dias foram lindos, péssima você nunca será e sua mãe está morrendo de orgulho de você".

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

