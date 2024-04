BBB 24: Em meio à comemoração, Matteus e Isabelle se preocupam com Alane

Matteus: "Alane é uma pessoa incrível. 9 Paredões não é pra qualquer um. Ela passou por muitos embates, muito fortes, não é pra qualquer um"

Davi: "Fiqeui com medo quando ela começou a se bater. Mas lá fora ela vai ter todo o suporte"

Isabelle: "Sim, vão ajudar ela. Ela vai ver o quanto é amada, a vida linda que tem pra ela lá fora!"

