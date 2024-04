BBB 24: Alane é a última eliminada da edição com 51,11% dos votos

Alane foi a última eliminada do BBB 24 (Globo) com 51,11% dos votos. Ela disputou o Paredão contra Isabelle, que recebeu 46,66% dos votos e Matteus, que recebeu apenas 2,23%. Ao todo, o Paredão recebeu 187.957.364 votos.

O que aconteceu

Tadeu começou o discurso elogiando e exaltando as qualidades de Matteus no jogo e na vida. Ele ainda lembrou de suas vitórias em provas, seu lado conquistador e respeitador com as sisters.