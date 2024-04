Artur cai para trás ao descobrir valor da dívida de Marcelo em cabaré

No capítulo de terça-feira (16), da novela das 6 "No Rancho Fundo" (Globo), Artur (Túlio Starling) fica chocado ao descobrir valor da dívida de Marcelo (José Loreto) no Cabaré Voltagem.

Tudo começa quando o vilão chega no local e é recebido por Deodora (Debora Bloch). "Tu precisa acertar a nota que deixou em branco", cobra a dona do local.