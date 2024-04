Madonna surpreende ao dar fora em fãs brasileiros durante show

Madonna, 65, está há cerca de 1 mês do show que fará no Brasil, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Antes, ela segue rodando os Estados Unidos com sua "The Celebration Tour".

O que aconteceu

Em um de seus shows, a cantora acabou dando um fora em alguns fãs brasileiros enquanto cantava no palco.

Em registros que viralizaram nas redes sociais, Madonna manda um recado aos brasileiros que estão próximos a ela: "Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui".