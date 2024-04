Belo critica Madonna por comentário sobre brasileiros: Show 'de graça que sai caro'

Após ver um registro de Madonna em que a cantora reclamava de fãs brasileiros, Belo usou as redes sociais para criticar a Rainha do Pop.

No vídeo em questão, em show da The Celebration Tour, Madonna chamou a atenção de fãs que falavam em português. "Vocês não estão no Brasil. Parem de falar português aqui", respondeu a cantora.

Madonna se apresenta no Brasil no dia 4 de maio, em um show gratuito na Praia de Copacabana. O evento abalou a agenda da cidade do Rio de Janeiro e o grupo original de Belo, Soweto, teve que cancelar a apresentação que faria na mesma data, na Apoteose. Seria um show comemorativo de 30 anos da banda.

"Foi pra isso que cancelamos o show do Soweto dia 4 de maio? De graça que sai caro! Triste", escreveu o pagodeiro no Instagram do Portal Leo Dias.

O show de Madonna na Praia de Copacabana deverá ser o maior de sua carreira. Na última segunda-feira, 8, a prefeitura do Rio de Janeiro confirmou que irá dar R$ 10 milhões para a BonusTrack, produtora responsável, para a realização da apresentação da artista. O valor foi publicado no Diário Oficial.