Cliente Itaú tem vantagem para ver Madonna? Patrocinador anuncia privilégio

Doze anos de espera

Madonna não se apresenta no Brasil desde 2012, quando trouxe a MDNA Tour à capital carioca e outras duas cidades — Porto Alegre e São Paulo. A cantora também fez shows pelo país em outras oportunidades. Sua estreia em solos brasileiros aconteceu em 1993, com shows no Maracanã e no Morumbi pela turnê The Girlie Show.

Não será divulgada a data de chegada de Madonna, por questões de segurança, mas é sabido que ela deixa o país no dia seguinte ao show. A atual turnê de Madonna, a The Celebration Tour, comemora os exitosos 40 anos da carreira da artista. Desde o ano passado, já passou por países da Europa e da América do Norte.

No Rio, o show terá produção da Bonus Track em parceria com a Live Nation. O evento é apresentado pelo Itaú, com patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Heineken.