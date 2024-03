Fama de atrasada e Anitta: bastidores sobre show de Madonna em Copacabana

Madonna está confirmada na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio.

A coluna esteve no evento de anúncio do show, realizado ontem (25) no Copacabana Palace, e conversou com dois dos nomes que estão por trás da apresentação: Eduardo Tracanella, CMO do Itaú, marca patrocinadora, e Luiz Oscar Niemeyer, sócio da Bônus Track, produtora do show. A apresentação gratuita deve receber mais de um milhão de fãs.

Ideia de show foi coletiva. "100 anos do Itaú e que figuras emblemáticas a gente poderia trazer para essa narrativa do banco, do Brasil e fora do Brasil, figuras globais também? E a Madonna inevitavelmente aparece como um dos nomes. E na medida que a gente foi se aproximando dela, para gerar o conteúdo publicitário, foi ficando claro que existia essa possibilidade, sim, de ela fazer um show no Brasil", conta Eduardo.