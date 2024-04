Pitel abre o jogo sobre relação com Buda pós-BBB 24: 'Fiquei assustada'

Giovanna Pitel falou sobre como está sua relação com Lucas Henrique, o Buda, após o BBB 24 (Globo). A esposa do brother, Camila, terminou o casamento por causa da aproximação dele com a sister dentro da casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Pitel e Buda não se relacionaram de fato dentro do BBB, mas a aproximação deles causou revolta em Camila e repercutiu fora da casa. "Eu fiquei assustada de verdade. Sinto muito que as pessoas tenham interpretado dessa forma. É uma pena", disse Pitel em entrevista ao Globo.