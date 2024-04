Lucas Buda, do BBB 24, sobre Pitel: 'Não ia sair beijo'

Eu sempre tentei manter muito respeito em relação ao contato com ela, para tentar focar no jogo. Tanto que nossa aproximação se deu por estratégia de jogo.

Lucas Buda

"Depois de 70 dias de jogo, 80, você sente muita falta de coisas que você achava que nunca ia sentir falta. Bate muitos sentimentos confusos, e as coisas parecem maiores do que elas realmente são. Nunca houve a possibilidade de passar do que aconteceu." O ex-participante do BBB disse que o sentimento que nutre por Pitel é amizade.

Sobre a ausência da Camila no vídeo que ele recebeu quando ganhou a prova do Anjo, ele revelou ter ficado "baqueado". "Me baqueou muito, Ana. Já fazia muito tempo que eu não via ninguém da minha família, já fazia um tempo que eu não ganhava o Anjo. Fiquei muito mal por aquilo e fiquei pensando no que poderia ter acontecido".

Foi um momento em que eu pensei em desistir do game, sair fora. Mas desistir nunca foi uma opção para quem veio de onde eu venho.

Lucas Buda

Ele contou a Ana Maria que imaginou que Camila, a então esposa, estivesse brava com ele, mas não imaginava que ela teria a reação que teve. "Ao mesmo tempo, só ela sabe o que ela sentiu e como ela sentiu. Então, não cabe a mim julgar o que ela sentiu. Ela deve sentir da forma que ela acha que deve, mas a gente vai ter a oportunidade de conversar depois, e vai ser um momento para a gente tentar se acertar de alguma forma."

"É difícil assimilar todas as informações, [...], mas acho que eu tenho a minha parcela de responsabilidade, então eu acho que ela tem que fazer o que ela acha que deve. Ela é uma mulher adulta, inteligente, que tem capacidade e muito conteúdo para apresentar. Eu sinto que poderíamos conversar, mas faz parte. Vou respeitar esse tempo, porque eu também preciso dele para assimilar as informações, tudo isso..."