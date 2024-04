BBB 24: Em quantos Paredões Davi esteve? Relembre rejeições do brother

Davi já garantiu sua vaga na final do BBB 24 (Globo), mas chegou perto de conquistar outro feito: bater o recorde de número de Paredões enfrentados por Babu Santana no BBB 20.

Davi enfrentou nada menos do que oito Paredões no BBB 24, apenas dois a menos que Babu. Nas duas primeiras berlindas que enfrentou, o voto era para ficar, e o baiano foi o favorito do público, recebendo mais da metade dos votos em ambos os casos.