Schueng: Reação de Buda ao descobrir-se solteiro pode dar problema à Globo

Dieguinho opina que, no máximo, Lucas será comunicado sobre a mudança do próprio estado civil antes de entrar no ar no Bate-Papo BBB. "Para que a produção não repercuta esse conteúdo de maneira negativa, acho que vão se isentar de trazer essa informação para ele - ou talvez ela seja dada em off, nos bastidores."

Bárbara Saryne concorda com o colega. Para ela, tal postura seria completamente coerente com o código de conduta do canal carioca. "A Globo tem uma política de muito cuidado com os participantes [do BBB]. É uma via de mão dupla: eles estão ali, entregando-se de corpo e alma a um programa de entretenimento - então, na saída, o mínimo é [a emissora] cuidar dessa pessoa e não expor ao ridículo. Esse cuidado vai existir [com Lucas também]."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

