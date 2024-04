Camila após confrontar Buda no Mais Você: 'Sou uma pessoa de verdade'

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, do BBB 24 (Globo), se pronunciou após confrontar o capoeirista no "Café com Eliminado" do Mais Você.

O que aconteceu

A professora se mostrou grata pelo apoio que recebeu e reforçou sua humanidade. "Estou passando aqui pra agradecer as mensagens de carinho que recebi e acho que dizer o óbvio, né? Que existe uma vida real, existe uma pessoa com sentimentos e emoções por trás da telinha do celular, né, gente? Eu sou uma pessoa de verdade. E eu tenho que lidar com um turbilhão de coisas, como todo mundo.", disse ela, em story no Instagram.