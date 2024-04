Ziraldo: missa de sétimo dia para cartunista acontece neste sábado em SP

Missa também no Rio. Na noite de sexta (12), uma celebração na Igreja de Santa Margarida Maria, na Lagoa, também aconteceu em memória de Ziraldo.

Cartunista morreu há uma semana. Ziraldo, o criador de "O Menino Maluquinho", morreu aos 91 anos no dia 6 de abril. A filha ele, Daniela Thomas, disse que ele teve falência múltipla de órgãos, mas a nota oficial da assessoria do artista fala em causas naturais.

Ele simplesmente parou de respirar. Já eram seis anos acamado, e começou ultimamente a ficar com muita fraqueza, ter muita febre.

Daniela Thomaz

Despedida. O corpo de Ziraldo foi enterrado na tarde do domingo (7) no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio. O velório aconteceu no MAM - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.