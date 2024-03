Quais personagens de 'Mar do Sertão' retornam em 'No Rancho Fundo'?

Deodora (Debora Bloch)

Deodora (Debora Bloch) em 'No Rancho Fundo" Imagem: Divulgação/Globo

A vilã de "Mar do Sertão" retorna como proprietária de um cabaré. Depois de pagar por seus crimes, Deodora se muda para Lapão da Beirada, onde se passa a nova novela.

Ela continuará aplicando golpes e terá Vespertino (Thardelly Lima) ao seu lado. "Deodora se mudou para Lapão da Beirada, onde agora é dona do Cabaré Voltagem, e sócia de Vespertino, com quem faz uma dupla divertida de trambiqueiros gananciosos. Ela volta divertida e mais vilã do que nunca", contou a atriz em entrevista ao Gshow.

