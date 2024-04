'A Primeira Profecia': por que Sonia Braga é tão importante em novo filme?

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Quem é Sonia Braga em "A Primeira Profecia"

No filme, a brasileira interpreta a irmã Silva. No início, é ela quem recebe Margaret no convento, em Roma, onde a personagem de Braga é uma espécie de madre superiora.

Margaret conhece Carlita, uma jovem quieta e sozinha, que também mora no convento. Ao questionar o passado e a situação da garota para irmã Silva, ela é alertada para se manter afastada.

Um padre excomungado, então, procura Margaret e explica para ela que há uma conspiração na Igreja Católica que planeja trazer o anticristo ao mundo. O motivo para tal ato é, por meio do medo, trazer os fieis de volta à fé, uma vez que eles acreditam estarem perdendo membros.