Por onde anda? Ator de 'O Menino Maluquinho' largou carreira na TV

Samuel Costa, 39, pode até passar despercebido nas ruas hoje em dia depois de deixar a fama, mas nos anos 1990 o ator se destacou por interpretar o Menino Maluquinho, nos filmes homônimos do personagem criado por Ziraldo — o cartunista morreu neste sábado (6), aos 91 anos, de causas naturais.

Por onde anda Samuel Costa

Costa atingiu o sucesso aos 9 anos, ao viver o Menino Maluquinho nos filmes de 1995 e 1998. Ele permaneceu na profissão de ator até o começo dos anos 2000, quando decidiu dar uma guinada na carreira, ainda atrelada às artes, mas agora por trás das câmeras.

Antes de largar de vez as telinhas, Samuel estrelou produções na Globo. O ator esteve no elenco da quarta temporada de "Malhação" (1998), na novela "Meu Bem Querer" (1998) e na minissérie "Aquarela do Brasil" (2000). Em 2001, ele participou de "A Turma do Pererê", série exibida pela TV Brasil e pela TV Cultura, baseada nas histórias homônimas de Ziraldo.