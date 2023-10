Novo 'Exorcista' não quer te assustar, ele quer te converter

"O Exorcista - O Devoto" tem a difícil missão de continuar a história de "O Exorcista", um clássico dos filmes de terror que, ao ser lançado em 1973, mudou para sempre o rumo do horror no cinema. O longa que chega aos cinemas brasileiros no dia 12 de outubro esquece (assim como o público) os outros dois títulos lançados na "franquia Exorcista" e abre um novo caminho para produções futuras.

Se os grandes heróis do filme original são os padres Karras e Merrin, agora, a Igreja Católica parece não acreditar nos próprios feitos do passado. Se, assim como a instituição, o público também está descrente do poder do diabo, "O Exorcista - O Devoto" passa todo o longa tentando te convencer que não importa a religião, é preciso ter fé para vencer o mal.

A produção acompanha Angela e Katherine, duas meninas de 13 anos que se perdem em uma floresta da cidade. Elas voltam três dias depois, mas completamente diferente, com comportamentos erradico e violento. Aos poucos, ambas vão se transformando novas versões de Regan, a garotinha possuída do longa de 1973.