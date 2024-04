Lucas diz estar sozinho e cita pressão psicológica: 'Não sei lidar comigo'

Após a eliminação de MC Bin Laden ontem (4), Lucas desabafou sobre sua experiência no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No Raio-X de hoje (5), Lucas disse estar se sentindo sozinho, mas sem desistir do jogo. "Mais uma vez Líder e garantindo a vaga no top 6, jogando o jogo. Pressão psicológica tá muito grande", afirmou.