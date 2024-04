Lucas Buda iguala recorde histórico em Provas do Líder no BBB; confira

Ao se tornar Líder novamente do BBB 24 (Globo), Lucas Buda igualou um recorde histórico: o de mais vezes campeão da Prova do Líder no reality show.

Relembre que mais ganhou lideranças no BBB:

Kadu Parga, do BBB 10, estava no topo da lista com 5 vitórias na sua edição. Com isso, ele conseguiu chegar na final e terminou em terceiro lugar.