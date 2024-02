Yasmin e Davi tretam após Big Fone no BBB 24: 'Me respeita!'

Yasmin: "O seu problema foi comigo. Ela [Wanessa] resolveu com você um problema que não era dela, era comigo".

Davi: "Ela resolveu, sim. Ela conversou comigo. Ela foi termômetro".

Yasmin: "Não resolveu. O problema foi comigo. Você não tem que sentir nada que tem a ver comigo".

Yasmin, então, começou a se queixar com Wanessa, enquanto Davi continuava falando com a modelo. Ele, então, chamou a atenção dela com um "psiu".

Davi: "Eu senti... Psiu! Eu senti que ela foi uma pessoa que queria me dar oportunidade, porque ela veio falar comigo".

Yasmin: "Você não tem que sentir nada que tem a ver comigo!".