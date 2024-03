BBB 24: Parcial da enquete UOL mostra disputa entre sisters do Gnomo

O Modo Turbo do BBB 24 (Globo) segue na reta final do jogo. Beatriz, Giovanna e Fernanda estão no 15º Paredão formado ontem (29). Uma delas será eliminada amanhã (31).

O que diz a enquete

Na enquete UOL os leitores votaram em quem querem eliminar e, às 22h deste sábado (30), Fernanda segue correndo maior risco de ser eliminada.