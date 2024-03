Beatriz diz ter confundido Scheila Carvalho com Gretchen: 'Virou meme'

Após o show de É o Tchan no BBB 24 (TV Globo), Beatriz disse a Alane que pensou que Scheila Carvalho fosse Gretchen.

O que aconteceu

Beatriz e Alane conversaram após o show, e a vendedora disse ter confundido Scheila Carvalho com Gretchen no momento do show. Alane diz que este momento pode ter virado meme.