O que são, para que servem e quem foi o inventor persa dos algoritmos?

No entanto, poucos detalhes são conhecidos sobre sua vida. Muitas de suas obras originais em árabe se perderam no tempo.

Acredita-se que al-Khw?rizm? tenha nascido na região de Khwarazm ao sul do Mar de Aral, no atual Uzbequistão. Ele viveu durante o Califado Abássida, que foi uma época de notável progresso científico no Império Islâmico.

Al-Khw?rizm? fez importantes contribuições para a matemática, geografia, astronomia e trigonometria. Para ajudar a fornecer um mapa-múndi mais preciso, ele corrigiu o livro clássico de cartografia de Ptolomeu, Geographia.

Ele produziu cálculos para rastrear o movimento do Sol, da Lua e dos planetas. Ele também escreveu sobre funções trigonométricas e produziu a primeira tabela de tangentes.

Al-Khw?rizm? era um estudioso da Casa da Sabedoria (Bayt al-Hikmah) em Bagdá. Nesse centro intelectual, os estudiosos traduziam o conhecimento de todo o mundo para o árabe, sintetizando-o para fazer progressos significativos em uma série de disciplinas. Isso incluía a matemática, um campo profundamente ligado ao Islã.

O "pai" da álgebra

Al-Khw?rizm? era um polímata e um homem religioso. Seus escritos científicos começavam com dedicatórias a Alá e ao Profeta Maomé. E um dos principais projetos que os matemáticos islâmicos empreenderam na Casa da Sabedoria foi desenvolver a álgebra.