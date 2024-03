Davi reclama de Wanessa após acusá-la de agressão: 'Olhou com cara de mal'

No papo com Isabelle, Davi afirmou que Wanessa estava o observando de maneira diferente durante a festa: "Ela me olhou com uma cara de mal, com uma cara feia. Eu vi e disfarcei. Era uma cara de 'estou com raiva de você'."

O motorista ainda disse que a cantora se aproveitou da bebida para "fazer o que já queria": "Me deu um tapa muito forte na perna. Eu levantei e fiquei olhando para a cara dela. Respirei fundo e fui ao Confessionário."

Ele continuou o desabafo: "Imagina se eu, bêbado, faço isso, Isabelle? Com a minha força de homem dou um tapa na perna dela? Não iria ser visto como agressão? Quer dizer que só porque sou homem vai passar batido?"

Davi cobrou a produção do BBB sobre o assunto: "Espero que eles resolvam. Se eles não resolverem, vou fazer do meu jeito. Falei agora no Raio-X de novo. Eles têm que resolver porque é uma provocação pesada, já passou do ponto de vista do jogo."