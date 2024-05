Mani também deveria ter seu documentário - mas só depois de ir à Fazenda

* Da Redação de Splash

O Globoplay lançou nesta quarta-feira (8) o documentário "Davi: Um Cara Comum da Bahia", que retrata a trajetória de Davi Brito, 21, campeão do BBB 24 (Globo). Além dos familiares do baiano, o filme conta com a participação de famosos como Ivete Sangalo, 51, e Carolina Dieckmann, 45.

O colunista Chico Barney afirmou, no Central Splash, que Mani Reggo, 41, também deveria ter direito ao próprio documentário para mostrar seu lado da história. "É isso! Não está na moda o spin-off? Queremos agora o documentário da Mani - mas, antes, eu quero a Mani na Fazenda! Ou no De Férias com o Ex!"