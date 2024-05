Gracyanne Barbosa revela que tinha contrato que a proibia de engravidar

Gracyanne também negou que seja viciada em academia, mas ressaltou que malhar a ajuda a enfrentar as dificuldades. "Claro que vivo [sem malhar]. Eu não vivo sem minha família, sem amor".

Gracyanne Barbosa tinha planos para engravidar com Belo. Entretanto, a influenciadora e o cantor recentemente anunciaram o fim do casamento de 16 anos. No podcast, a famosa ressaltou que deseja ser mãe, mas não falou se adiou os planos após o divórcio.