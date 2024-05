Documentário do Davi decepciona sem novidades relevantes

É possível analisar o documentário do Davi lançado hoje pela Globoplay, "Um cara comum da Bahia", sob as mais variadas óticas. Uma versão estendida do 'Arquivo Confidencial' exibido pelo saudoso Domingão do Faustão. Uma reportagem um pouco longa demais da fase derradeira do Vídeo Show. E por aí vai.

Trata-se de uma homenagem justa e bonita, que os entusiastas do campeão do BBB 24 vão amar. Narra de maneira concisa sua trajetória, repetindo informações já amplamente divulgadas durante sua estadia na casa. E tece loas à sua resiliência frente aos desafios que enfrentou durante o reality, com direito a participações inspiradas de diversos artistas e influenciadores.

Mas para por aí. Não existem maiores chamarizes ao longo dos quase 90 minutos de exibição. Serve quase como um resumo meio corrido demais da trama principal do Big Brother deste ano, com espaço generoso para as reações de familiares e fãs famosos.