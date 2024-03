MC Bin Laden especula sobre Paredão após embate: 'Nítido quem sai hoje'

MC Bin Laden revelou que pode ser eliminado do BBB 24 (Globo) nesta terça-feira (26) por ter um embate com Davi no Sincerão.

O que aconteceu

No Quarto Gnomo, o funkeiro desabafou com Lucas Henrique: "Depois de ontem, é meio nítido quem sai hoje".