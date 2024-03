Namorada de Davi se pronuncia sobre treta com Bin Laden: 'Estamos juntos'

Mani, namorada de Davi, se pronunciou sobre o desentendimento com MC Bin Laden no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A companheira de Davi lamentou seu choro após a discussão. "Queria secar as suas lágrimas de perto, não dá. Então, peço que o vento as sequem com amor", escreveu em um post no Instagram.