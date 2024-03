Raquele não é a única; próximo eliminado não participará do Domingão

Assim como Raquele, o décimo quarto eliminado do BBB 24 (Globo) ficará de fora do Domingão do Huck.

O que aconteceu

O próximo eliminado também não participará do programa semanal. Conforme o Play, do Globo, o Domingão desta semana foi gravado na segunda-feira (25), antes do resultado do 14º Paredão.