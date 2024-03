Parcial UOL: Sister pode ser eliminada com grande rejeição do BBB 24

No 13º Paredão do BBB 24 (Globo), Alane, Beatriz e Raquele disputam a permanência na casa. Veja o que mostra a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Às 8h, Raquele foi apontada como a próxima a deixar a competição. A doceira somou 91,16% dos votos, podendo sair com grande rejeição do programa.