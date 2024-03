BBB 24: Madrugada tem choro de Alane e nova teoria de Nanda

Alane desabafou com Beatriz sobre o medo de ser eliminada no 13º Paredão: "Vou me sentir envergonhada."

Fernanda e MC Bin Laden conversaram sobre Bia e opinaram sobre o jogo da sister: "Nada dele me desce. Acho mentirosa, forçada, desesperada."

Fernanda criou uma teoria sobre os cinco finalistas da edição e brincou com Pitel: "Se a Raquele sai, eu já estou na final."

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 13º Paredão? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo

