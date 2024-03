Alane, Beatriz e Raquele estão no 13º Paredão do BBB 24

Indicação do Líder

A Líder Giovanna indicou Beatriz ao 13º Paredão.

A gente nunca teve nenhum embate, mas de umas semanas para cá, ela tentou criar alguns atritos comigo. A gente conversou, mas não resolveu. Passou a metade desse tempo todo do programa virando a cara para mim, não me enxergava aqui dentro e agora me trata de uma maneira completamente diferente. É uma pessoa que trata com muito deboche tudo aqui dentro da casa, cria algumas situações que são desconfortáveis para os outros. Por esse motivo, vou mandar ela para o Paredão. Giovanna

Voto aberto

Antes da tradicional votação no confessionário, os confinados fizeram uma votação aberta entre os jogadores que estavam na mira da Líder Giovana: