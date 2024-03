Fernanda cria teoria sobre BBB 24: 'Se a Raquele sai, eu já sou finalista'

Em conversa com Pitel no BBB 24 (Globo), Fernanda brincou ao revelar a sua teoria sobre os finalistas da edição baseada na parede de porta-retratos — que tem imagens dos olhos dos participantes.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, as sisters lembraram que, no começo da temporada, foi falado que a fileira do topo seria a dos finalistas. Fernanda, porém, veio com um novo palpite.