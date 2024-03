Equipe de Isabelle rebate fala de vereador sobre sister: 'Misoginia'

A equipe de Isabelle se pronunciou neste domingo (17) sobre as falas do vereador Kiki Bispo (União Brasil), de Salvador.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado nas redes sociais do político, Kiki Bispo acusa Isabelle de flertar com Davi no BBB 24. "Um rapaz que venera sua família, que não aceita os apelos das cantadas de Isabelle e tem se mostrado fiel a sua esposa", disse ele na gravação.