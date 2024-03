'Me senti só', diz Davi sobre afastamento de Isabelle

Isabelle: "Você se entrega, você fala de jogo, mas você também não confia 100% em todo mundo aqui na casa. Eu também não. Eu confio em você, converso com você. Por exemplo, ontem eu tava querendo conversar com alguém antes de dormir e quem eu chamei? Você. (...) Não tenho dúvida de quem é meu anjo: é você".

Davi: "Sim, por exemplo, você não sai da minha prioridade. Mas, assim, do jeito que o jogo está girando, a gente tem que buscar apoio. Os meninos são, querendo ou não, muito legais. Dos dias que a gente se conheceu até hoje tem sido muito natural brincar, se divertir. (...) Naquela época que você não queria mais conversar de jogo comigo porque nossas opiniões eram divergentes, na época que você saía e falava 'Davi, não quero mais falar de jogo com você', eu me senti só um pouco e fui procurar outras pessoas para poder conversar de jogo".

Isabelle: "Você teve mais essa abertura quando a Anny saiu".

Davi: "Exatamente. (...) Quando a gente se afastou um pouco de conversa de jogo, eu queria falar de jogo com alguém porque eu sentia essa necessidade".