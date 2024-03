MC Bin Laden sobrevive e é único Camarote que segue na disputa do BBB 24

Dos seis famosos, metade foi eliminada do jogo. Vinicius Rodrigues, Rodriguinho e Yasmin Brunet foram para o Paredão e disputaram a preferência do público. Enquanto o atleta e o cantor saíram da casa em sua estreia na berlinda, a modelo foi eliminada na segunda vez que foi emparedada.

Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24. A cantora foi desclassificada por agredir Davi. Em vídeo postado no Instagram, ela se desculpou e apontou que algumas de suas ações em relação ao adversário "se enquadram no racismo estrutural".

Por sua vez, Vanessa Lopes desistiu no início do programa. Acreditando que o jogo era uma farsa, a tiktoker apertou o botão da desistência. Logo depois, passou por tratamento médico e informou ter vivido um "quadro psicótico agudo" no confinamento.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o mais odiado do reality global? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elin Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER