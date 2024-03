Família de Leidy recorre à Justiça após ataques racistas: 'Dilacerante'

A equipe da sister apontou que os limites do jogo foram ultrapassados após a treta com Davi. "Os números de ataques racistas aumentaram e de forma absurda enquanto a pauta da discussão é sobre atitudes dentro do jogo (...) Os limites estão sendo gravemente ultrapassados a ponto de que boa parte do público se juntou para derrubar o Instagram da Leidy", destacou no X (antigo Twitter).

Alguns famosos se manifestaram contra os ataques a Leidy. Giovanna Ewbank salientou: "Dá para discordar do jogo da Leidy Elin sem ser racista. BBB é um jogo e racismo é crime! Já falei sobre isso algumas vezes e vou falar todas as vezes que for necessário".

Equipes de sisters negras já haviam se posicionado contra o racismo. Na semana passada, os responsáveis pelas contas oficiais de Raquele, Pitel e Leidy expuseram os ataques racistas.

