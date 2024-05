Rivalidade, bolo de aniversário: o que Rodriguinho diz sobre Davi em livro?

Rodriguinho afirmou que embates com vencedor não foram constantes. Para músico, principal discussão ocorreu após baiano atender ao Big Fone e discutir com participantes na cozinha.

Rodriguinho fez um elogio a Davi na noite de lançamento do livro. "Quando eu saí da casa, vi quem estava jogando. Inclusive, acho que foi correto o Davi vencer. Ele jogou demais. Fez certo, maravilhoso", disse em papo exclusivo com Splash.

Confira capítulo 'Rival', do livro de Rodriguinho, na íntegra:

É curioso como, após minha saída do programa, as pessoas que se aproximaram de mim frequentemente mencionaram um participante específico. A verdade é que eu não tive muitos embates diretos com ele, foi um único momento marcante em que nossos jogos se enfrentaram.

Lembro-me do momento em que ele gritou com outra participante, a mandando ficar quieta, em momento de euforia após atender o Big Fone. Aquilo mexeu comigo, e entrei na discussão para defendê-la. Tentei acalmá-lo e pedi para parar, pois era uma mulher e merecia respeito. Além disso, não havia necessidade de tanto alvoroço e gritaria.

Esse foi nosso único confronto mais sério. E foi significativo para mim, pois notei que ele mudou seu tom e postura quando levantei minha voz, ele ficou na defensiva e isso me fez refletir sobre sua idade e o contexo da situação. Afinal, eu tenho filhos mais velhos do que ele. Eu queria lidar com a situação, mas entendendo que suas ações eram resultados de uma empolgação de alguém que via naquele programa uma oportunidade única.