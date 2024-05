Aos 73, ela corre há mais de 1.100 dias: 'Corri no velório da minha irmã'

Sua perseverança incentivou as pessoas a não apenas praticar a corrida, mas também a buscar um estilo de vida mais saudável e equilibrado, e agora sua rotina literalmente passou a ser uma correria. Isso porque, além da dedicação do esforço físico diário, começou a fazer lives constantes com pessoas de vários lugares, entre elas profissionais de saúde e bem-estar.

Nessas transmissões, ela enfatiza a importância de colocar a saúde em primeiro lugar e não adiar um sonho ou objetivo. "Não importa a faixa etária, quanto antes a pessoa começar, melhor pra ela. A idade não é um obstáculo, com determinação e comprometimento somos capazes de alcançar grandes feitos, o importante é começar e não parar."

Hoje eu percebi que não sou mais eu que inspiro as pessoas e sim elas que me incentivam a seguir com o meu propósito, que vai muito além de correr cinco quilômetros diários. Cleusa Uenaka

Dica para começar? Cleusa tem na ponta língua

Comece a caminhar um quilômetro e a correr um quilômetro, depois caminhe um e corra dois, até subir gradativamente. A pessoa não precisa se sacrificar, senão ela desiste.

E não encontre obstáculos onde não existem, vá com a roupa que tem, com o tênis que você tem e não se preocupe com o que as pessoas vão dizer.