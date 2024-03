Filme de Otaviano 'perdeu' piada com Huck na Presidência, mas ganhou Xuxa

Otaviano Costa interpreta um vidente na comédia "Vidente por Acidente", que estreia em 18 de abril nos cinemas. Em conversa exclusiva com Splash, o ator falou sobre as piadas do roteiro, que conta com a participação especial de Xuxa e outras celebridades.

"Vidente por Acidente"

Otaviano interpreta Ulisses, um arquiteto decadente que busca sua verdadeira vocação. "No seu aniversário de 45 anos, desesperado, ele busca uma solução extrema, que é se entregar para uma coach que promete uma espécie de regressão vocacional, tomando um chazinho. Sendo que era uma grande, de uma lorota".

Ao tomar o chá misterioso, o personagem ganha o poder de ver a vocação das pessoas. "Imagine como seria tudo mais simples se Deus viesse no ombro de cada pessoa e falasse 'você é cantor', 'fulano é empresário'. A vida seria muito mais simples se alguém tocasse no seu ombro e falasse qual é a sua vocação."