Boicote e cortes polêmicos: entenda o fracasso do live-action de 'Mulan'

"Eu apoio os policiais de Hong Kong. Vocês todos podem me atacar agora. Que vergonha para Hong Kong", Liu Yifei.

Pouca nostalgia

Os fãs da animação de 1998 não ficaram muito empolgados com 'Mulan' ainda na fase de divulgação. Para respeitar as tradições e cultura chinesas, a Disney se desvinculou bastante da parte fantasiosa da história. A própria cena da personagem cortando o cabelo com a espada foi deletada, pois não fazia sentido pensando nos guerreiros chineses.

Por conta disso, muitos pontos ficaram de fora do live-action, inclusive os números musicais. O querido dragão falante Mushu também não existe na produção.

O capitão Li Shang, que de certa forma é o interesse romântico de Mulan, também ficou de fora. A produção repensou a relação de poder entre ele e Mulan dentro do exército, algo que é combatido pelo movimento Me Too.