'Calabreso', Big Fone e mais: as polêmicas que levaram Davi a 4 Paredões

Ameaça por ser bom jogador e mais votado para o 3º Paredão. O baiano apontou ser um grande jogador e, em sua defesa da berlinda, salientou que os colegas queriam vê-lo fora da casa por esse motivo. Após a formação do Paredão, foi cobrar Nizam do voto e proferiu diversos xingamentos.

Treta do 'calabreso' com Lucas Henrique e indicação ao 8º Paredão. Davi, Lucas e MC Bin Laden se desentenderam em uma festa, o capoeirista disse que o baiano era falso por "falar as coisas e não se lembrar depois". Ele rebateu e o chamou o "calabreso". O capoeirista conquistou a liderança e indicou Davi à berlinda.

Big Fone no 11º Paredão. O brother atendeu a um Big Fone e foi emparedado. Em contragolpe, puxou Yasmin Brunet e a chamou de "inútil" no jogo. A fala gerou polêmicas na casa e no último Sincerão até causou uma treta generalizada.

