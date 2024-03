Ex de Lucas critica família do brother: 'Chacota para um país todo'

Amigos de Lucas dizem que tentaram contato, mas foram ignorados. Conforme o Play, do Globo, Camila falou pela última vez com a equipe do brother para pedir a remoção das fotos de casal do perfil.

A irmã de Lucas Henrique também se manifestou: "Como irmã do Lucas, fico abalada com toda a repercussão, não vou virar as costas para o meu irmão, mas compreendo a Camila. Deixo claro que essa história só cabe aos dois resolverem quando for possível".

A ex do participante o acusa de traição. Lucas flertou com Pitel e teceu elogios à colega de confinamento. Camilla, que ficou casada 15 anos com o capoeirista, afirmou que o então parceiro "jogou no lixo" o relacionamento.

Ela recorreu até à produção do BBB. Camila Moura pediu para Thaís Fersoza detonar Lucas no papo com o eliminado e implorou ao Boninho para participar da dinâmica "por ser ainda legalmente esposa dele".